Unbekannte verursachen in Luzerner Schulhaus hohen Sachschaden

Keystone-SDA

Unbekannte haben über die Weihnachtsfeiertage in einem Luzerner Schulhaus eine WC-Anlage demoliert. Mehrere Räume wurden mit Wasser geflutet. Der Sachschaden dürfte mehr als 100'000 Franken betragen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Täter müssen zwischen dem 24. und dem 27. Dezember in das Schulhaus Staffeln in Reussbühl eingedrungen sein, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie verunreinigten auch mehrere Scheiben, wie es weiter heisst.