Unfall auf A6 bei Thun fordert einen Schwerverletzten

Keystone-SDA

Teilen

Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Autobahn A6 bei Thun ist am frühen Sonntagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Die Strecke in Richtung Spiez musste für rund sechs Stunden gesperrt werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 2.45 Uhr, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Ein Autofahrer war auf der A6 von Thun in Richtung Spiez unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam. Sein Fahrzeug kollidierte zunächst mit einer Böschung und prallte danach gegen die Betonelemente in der Fahrbahnmitte.

Zwei Folgeunfälle durch Trümmerteile

Der Lenker wurde bei diesem Selbstunfall schwer verletzt und von einem Ambulanzteam in ein Spital gebracht. Sein Fahrzeug verlor bei der Kollision auf einer Strecke von rund 100 Metern zahlreiche Trümmerteile. Ein nachfolgendes Auto kollidierte mit diesen Teilen und anschliessend mit dem Unfallwagen. Die drei Insassen blieben unverletzt. Kurz darauf fuhr ein drittes Fahrzeug ebenfalls in die Trümmerteile. Auch dessen zwei Insassen kamen ohne Verletzungen davon.

Wegen der Unfall- und Aufräumarbeiten musste der Autobahnabschnitt in Richtung Spiez für rund sechs Stunden vollständig gesperrt werden. Für den Verkehr wurde eine Umleitung eingerichtet.