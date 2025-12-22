Urner Polizei nimmt zwei mutmassliche Diebe in Altdorf UR fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Uri hat in der Nacht auf Montag beim Bahnhof in Altdorf UR zwei mutmassliche Diebe festgenommen. Sie stehen im Verdacht, einen E-Scooter gestohlen und versucht zu haben, ein Velo zu entwenden.

(Keystone-SDA) Die Festnahme erfolgte am Sonntag kurz vor Mitternacht, wie die Urner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 26-jährigen und einen 28-jährigen Tunesier.

Einer der Festgenommenen war laut Communiqué zur Verhaftung ausgeschrieben. Er soll an eine ausserkantonale Behörde übergeben werden. Gegen die zweite Person werde laut Polizeiangaben eine Wegweisung aus der Schweiz ausgesprochen.