Velofahrer bei Kollision mit Geländewagen in Vilters SG verletzt

Keystone-SDA

Bei einem frontalen Zusammenstoss mit einem Geländewagen am Sonntag in Vilters im Kanton St. Gallen hat sich ein 50-jähriger Velofahrer schwer verletzt. Ein Rettungshelikopter flog ihn in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 48-jähriger Mann querte mit seinem Geländewagen kurz vor 10.30 Uhr von Vilters her kommend die Landstrasse, um in den Bahnweg zu fahren, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Gleichzeitig fuhr der Velofahrer auf der Landstrasse in Richtung Sargans, als es zum Zusammenstoss kam.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

