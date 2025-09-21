Velofahrer bei Kollision mit Geländewagen in Vilters SG verletzt
Bei einem frontalen Zusammenstoss mit einem Geländewagen am Sonntag in Vilters im Kanton St. Gallen hat sich ein 50-jähriger Velofahrer schwer verletzt. Ein Rettungshelikopter flog ihn in ein Spital.
(Keystone-SDA) Ein 48-jähriger Mann querte mit seinem Geländewagen kurz vor 10.30 Uhr von Vilters her kommend die Landstrasse, um in den Bahnweg zu fahren, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Gleichzeitig fuhr der Velofahrer auf der Landstrasse in Richtung Sargans, als es zum Zusammenstoss kam.