Velofahrer prallt in Schaffhausen in Autofrontscheibe

Keystone-SDA

Beim Zusammenstoss mit einem auf der Gegenfahrbahn abbiegenden Auto ist ein Velofahrer am Ostermontag in Schaffhausen verletzt worden. Er prallte mit dem Kopf gegen die Autofrontscheibe und zog sich verschiedene Prellungen zu, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte. Der 33-Jährige wurde in ein Spital gebracht. Am Auto des 28-jährigen Lenkers entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

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