Velofahrerin wird bei Kollision mit Postauto in Winterthur verletzt

Keystone-SDA

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Eine 66-jährige Velofahrerin ist am Dienstagmorgen in Winterthur bei einer Kollision mit einem Postauto schwer verletzt worden. Die Ambulanz brachte sie nach dem Unfall an der Römerstrasse ins Spital.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 9 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen touchierte der Bus die Velofahrerin, während diese einen anderen Velofahrer überholen wollte. Dabei stürzte die Frau, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte.

Der Verkehr war wegen des Unfalls im Bereich der Bushaltestelle Palmstrasse während rund drei Stunden eingeschränkt.