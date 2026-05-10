Vier Autoinsassen in Schattenhalb BE nach Kollision verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Samstagnachmittag bei einem Selbstunfall mit seinem Auto in Schattenhalb BE mit einer Brücke kollidiert. Alle vier Insassen zogen sich dabei Verletzungen zu, der Lenker schwere, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Autofahrer sei um 13.40 Uhr auf der Grimselstrasse aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in das Bachbett gefahren, heisst es. Dort prallte er mit seinem Fahrzeug frontal in eine tiefliegende Brücke. Dabei sei das Fahrzeugdach aufgerissen worden.

Drittpersonen haben gemäss Communiqué die vier Insassen aus dem Auto geborgen und Erste Hilfe geleistet. Der schwer verletzte Autolenker sei mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen worden. Die drei leicht verletzten Personen wurden mit Sanitätsfahrzeugen ins Spital gefahren.