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Vier Verletzte nach Auffahrunfall im Luzerner Sonnenbergtunnel

Keystone-SDA

Die Lenkerinnen und Lenker von fünf Fahrzeugen sind am Dienstagmorgen im Sonnenbergtunnel auf der Autobahn A2 in Luzern in eine Auffahrkollision geraten. Dabei verletzten sich vier Personen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sie begaben sich selbst in ärztliche Behandlung, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und wurden abtransportiert.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 6.45 Uhr in Fahrtrichtung Norden. Dadurch wurde Stau im Morgenverkehr verursacht.

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