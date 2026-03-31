Willisau schliesst 2025 mit roten Zahlen ab

Keystone-SDA

Die Jahresrechnung 2025 der Stadt Willisau schliesst mit einem Minus von rund 980'000 Franken ab. Das ist besser als budgetiert, bleibe aber unbefriedigend, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Statt eines Aufwandüberschusses von 2,2 Millionen Franken falle das Defizit dank «grosser Disziplin auf der Aufgabenseite» deutlich tiefer aus, wie es hiess. Dennoch schreibe die Stadt weiterhin rote Zahlen und wolle zusätzliche Massnahmen prüfen, um künftig ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, schrieb die Stadt im Communiqué.

Laut der Mitteilung hielten die meisten Bereiche ihre Budgets ein. Eine Ausnahme bildet die Bildung. Höhere Kosten entstanden durch Massnahmen zur Stärkung des Lehrberufs, darunter Lohnerhöhungen und zusätzliche Angebote für die Begabtenförderung.

Auf der Einnahmenseite brachten die Sondersteuern mehr ein als budgetiert. Die ordentlichen Steuern blieben laut der Stadt «teilweise» unter den Erwartungen.

Über die Jahresrechnung befinden die Willisauerinnen und Willisauer an der Gemeindeversammlung am 18. Mai.