Wirtschaftsminister Guy Parmelin kurzfristig in die USA gereist

Keystone-SDA

Wirtschaftsminister Guy Parmelin ist in der Nacht auf Freitag kurzfristig in die USA gereist. Er wird dort Gespräche auf Ministerebene führen. Zu weiteren Details der Reise äusserste sich das Wirtschaftsdepartement zunächst nicht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF bestätigte am Freitag die Reise auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Unklar blieb vorerst namentlich, ob ein Zusammenhang zu den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen auf Einfuhren aus der Schweiz besteht.

Parmelins Departement machte diese Aussage, nachdem der Schweizer Wirtschaftsminister seinen am Freitag geplanten Auftritt beim Wirtschaftsdachverband Economiesuisse in letzter Minute abgesagt hatte. Der Waadtländer Bundesrat hätte am «Tag der Wirtschaft 2025» die Grussbotschaft der Landesregierung überbringen sollen.

Economiesuisse nannte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP die USA-Reise als Grund der Absage.

