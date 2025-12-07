Yverdon-les-Bains holt Weltrekord für grösstes Lego-Wandbild

Keystone-SDA

Die Waadtländer Stadt Yverdon-les-Bains hat am Sonntag den Rekord für das grösste Lego-Wandgemälde der Welt geknackt. Das 24 Meter lange und zwei Meter hohe Fresko aus 300'000 Legosteinen zeigt symbolträchtige Orte der Region.

(Keystone-SDA) Zweck des Rekordversuchs war es, Geld für die Stiftung Telethon Schweiz zu sammeln. Mindestens 20’000 Franken zugunsten von Menschen mit seltenen genetischen Krankheiten kamen zusammen, wie eine Sprecherin der Organisation zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Im «Centre Sportif des Îles» in Yverdon konnten Spendewillige während zwei Tagen jeweils 100 Legosteine für zehn Franken kaufen und zu einer Raute zusammensetzen. Freiwillige fügten die Bauteile anschliessend in das Wandbild ein.

Ob das Fresko nun ins berühmte Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wird, ist noch ungewiss. Das sei jedoch nicht das Wichtigste, sagte die Telethon-Sprecherin. Ziel sei es gewesen, «diese aussergewöhnliche Herausforderung zu meistern und sie mit dem Publikum zu teilen». Bisher hielt die französische Stadt Brest in der Bretagne den Weltrekord mit einem Wandbild aus 250’000 Steinen.