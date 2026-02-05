Zürcher Gericht spricht Vater von Missbrauch an Tochter frei

Keystone-SDA

Das Bezirksgericht Hinwil ZH hat am Donnerstag einen 65-Jährigen vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs an der Tochter freigesprochen. Die Staatsanwältin hatte eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren verlangt.

(Keystone-SDA) Die Tochter habe stereotype Aussagen gemacht, sagte die Richterin bei der Urteilseröffnung. «Aus einem Vorfall wurde plötzlich einer pro Woche, dann tägliche Übergriffe», sagte sie. Die Zweifel überwogen für das Gericht.

Die Zivilforderungen der Tochter verwies das Gericht auf den Zivilweg. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

An der Verhandlung im Januar hatte der Beschuldigte aus dem Zürcher Oberland alles abgestritten. Die Vorwürfe seien für ihn ein Schock gewesen.

Die Anklage warf dem 65-Jährigen vor, dass der Missbrauch regelmässig passiert sei, «zwischen einmal pro Woche und mehrmals pro Tag», je nachdem, wie «gestresst oder gereizt» der Vater gerade war.