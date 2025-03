Zürcher Polizei schnappt Männer nach Hundeentführung in Schlieren

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich meldet die Verhaftung zweier Hundeentführer. Die beiden Männer haben zwei Bolonkas aus einer Wohnung in Schlieren ZH gestohlen und eine Million Franken Lösegeld gefordert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ermittlungen führten zu einem 30-jährigen Norweger, der am Flughafen Zürich verhaftet wurde, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Die Hunde fand die Polizei in Polen wieder – ein 38-jähriger Pole wurde vor Ort verhaftet.

Die Entführung der Hunde ereignete sich bereits am 24. Februar. Der Besitzer fand in der Wohnung ein Erpresserschreiben vor. Der Norweger wurde am 27. Februar verhaftet, der Pole am Mittwoch. Der Norweger sitzt in Untersuchungshaft, gegen den Polen ermitteln die polnischen Behörden.

Der 59-jährige Besitzer der Bolonkas konnte die Hunde am Freitag in Polen übernehmen. Bolonkas sind rund 25 Zentimeter kleine Hunde, die zuerst in Russland gehalten wurden.