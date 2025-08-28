Zürcher Universitätsspital finanziell auf Kurs

Keystone-SDA

Das Universitätsspital Zürich (USZ) hat im ersten Halbjahr 2025 ein positives Ergebnis von 17 Millionen Franken erzielt. Vor einem Jahr hatte es noch einen Verlust von 19 Millionen Franken ausgewiesen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Umsatz in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres belief sich gemäss einer Mitteilung vom Donnerstag auf 867 Millionen Franken.

Das Ergebnis liegt nach Angaben des USZ über den Erwartungen. Es zeige die positiven Auswirkungen der 2024 umgesetzten Prioritätensetzung, der Kostendisziplin und des eingeleiteten Kulturwandels. Das USZ müsse seine finanzielle Robustheit aber weiter steigern, um sich als führendes medizinisches Zentrum behaupten zu können.

Die Zahl der stationär behandelten Patientinnen und Patienten nahm gegenüber der Vorjahresperiode um 1,5 Prozent auf 20’767 zu. Bei den ambulanten Behandlungen betrug die Zunahme 4,7 Prozent.

Das USZ behandelte nach eigenen Angaben erneut mehr schwere Fälle. Dies unterstreiche die zentrale Stellung als Versorger schwer erkrankter Menschen, teilte es mit.