Zahl der Arbeitslosen nimmt in der Zentralschweiz leicht ab

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Die Zahl der Arbeitslosen hat im September in der Zentralschweiz leicht abgenommen. Nur in Uri waren etwas mehr Arbeitslose gemeldet als noch im August, während Luzern, Schwyz, Zug sowie Ob- und Nidwalden eine leichte Abnahme verzeichneten.

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(Keystone-SDA) In den sechs Kantonen gab es im September insgesamt 8522 Arbeitslose, wie aus der am Dienstag publizierten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorging. Das sind 84 weniger als im Vormonat.

Die Arbeitslosenquote lag in der Zentralschweiz durchwegs unter dem nationalen Durchschnitt von 3,0 Prozent. Im Kanton Zug betrug sie 2,8 Prozent und war damit innerhalb der Region am höchsten. Die tiefste Arbeitslosenquote der Zentralschweiz wies Obwalden mit 1,0 Prozent auf.

Nur in Appenzell Innerrhoden waren im September prozentual noch weniger Arbeitslose gemeldet. In Luzern, dem bevölkerungsmässig grössten der sechs Kantone, lag die Arbeitslosenquote bei 2,0 Prozent. National am höchsten ist sie in Genf, wo sie 5,3 Prozent betrug.

Ein diverseres Bild zeigte sich bei den offenen Stellen. Während es in Luzern, Obwalden und Nidwalden etwas mehr Stellen zu vergeben gab als im August, sank die Zahl der offenen Stellen in Uri, Zug und vor allem in Schwyz. Dort waren im August 664 Stellen offen, im September waren es noch 500.