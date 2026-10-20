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Zimmer in Wohnhaus in Siebnen SZ in Vollbrand geraten

Keystone-SDA

In einem Wohnhaus in Siebnen ist am Montagabend ein Zimmer in Vollbrand geraten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Zimmer und Wohngeschosse verhindern. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Schwyz am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr Schübelbach rückte kurz nach 20 Uhr an die Frywiesstrasse aus und löschte den Brand. Vorsorglich wurde auch der Rettungsdienst aufgeboten. Die Bewohnenden konnten das Haus selbstständig verlassen, wie es weiter hiess.

Was zum Brand geführt hat, ermitteln derzeit die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Schwyz.

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