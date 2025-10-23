The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zuger Polizei fasst Einbrecher in flagranti

Keystone-SDA

Die Zuger Polizei hat am Samstagabend einen mutmasslichen Einbrecher in flagranti festgenommen. Ein zweiter Täter konnte flüchten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei war kurz nach 19.30 Uhr über den Einbruch an der Lüssirainstrasse informiert worden, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten. Mehrere Patrouillen umstellten das Mehrfamilienhaus und nahmen einen 31-jährigen Albaner fest, der sich hinter einem Sofa versteckt hatte.

Bei ihm fanden die Einsatzkräfte Bargeld und Schmuck. Der Mann befindet sich in U-Haft. Sein Komplize sei flüchtig, hiess es.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft