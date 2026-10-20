Zuger Regierungsratsmitglieder behalten ihre Direktionen
Der Zuger Regierungsrat hat die Direktionszuteilung für die kommende Amtsperiode ab 2027 vorgenommen. Sämtliche Ratsmitglieder behalten ihre angestammten Direktionen, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Andreas Hostettler steht weiterhin der Direktion des Innern vor. Andreas Hausheer behält die Gesundheitsdirektion und Stephan Schleiss die Direktion für Bildung und Kultur. Silvia Thalmann-Gut leitet nach wie vor die Volkswirtschaftsdirektion.
Florian Weber bleibt Vorsteher der Baudirektion und Laura Dittli steht weiterhin der Sicherheitsdirektion vor. Heinz Tännler behält sein Amt als Finanzdirektor.