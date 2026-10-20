Zuger Regierungsratsmitglieder behalten ihre Direktionen

Keystone-SDA

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Der Zuger Regierungsrat hat die Direktionszuteilung für die kommende Amtsperiode ab 2027 vorgenommen. Sämtliche Ratsmitglieder behalten ihre angestammten Direktionen, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Andreas Hostettler steht weiterhin der Direktion des Innern vor. Andreas Hausheer behält die Gesundheitsdirektion und Stephan Schleiss die Direktion für Bildung und Kultur. Silvia Thalmann-Gut leitet nach wie vor die Volkswirtschaftsdirektion.

Florian Weber bleibt Vorsteher der Baudirektion und Laura Dittli steht weiterhin der Sicherheitsdirektion vor. Heinz Tännler behält sein Amt als Finanzdirektor.