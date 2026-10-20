Zwei ausgesetzte Hundewelpen in Grenchen SO aufgefunden

Keystone-SDA

Teilen

Eine Spaziergängerin hat am Sonntagabend in einem Waldstück in Grenchen SO zwei ausgesetzte Hundewelpen entdeckt. Die zwei Wochen alten Tiere lagen eingewickelt in einer Decke. Die Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine bislang unbekannte Person hatte die Tiere am Fundort ausgesetzt, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte. Ein Tierheim habe die beiden weiblichen Welpen aufgenommen.

Ein Tierarzt habe sie dort untersucht. Es gehe den Welpen den Umständen entsprechend gut. Angaben zur Rasse kann die Polizei derzeit nicht machen.