Zwei mutmassliche Diebe in Starrkirch-Wil SO festgenommen

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Solothurn hat in der Nacht auf Dienstag in Starrkirch-Wil SO zwei mutmassliche Diebe verhaftet. Gemäss Polizeiangaben sollen sie versucht haben, E-Bikes aus einem Unterstand zu stehlen.

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(Keystone-SDA) Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um einen Algerier und einen Marokkaner, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung am Dienstag schrieb. Die beiden 16-Jährigen seien für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen worden.

Um 0.45 Uhr hatte eine Frau aus Starrkirch-Wil der Polizei zwei Männer gemeldet, die bei den Nachbarn im Unterstand an den E-Bikes hantieren. Unverzüglich sei eine Patrouille ausgerückt, habe jedoch niemanden angetroffen, der zur Beschreibung gepasst habe.

Kurz vor 3.30 Uhr habe die Frau der Kantonspolizei erneut gemeldet, dass sich dieselben Männer wieder im Unterstand befänden und an den E-Bikes hantieren. Kurz nach dieser Meldung habe die Polizei die beiden Verdächtigen im Garten der Liegenschaft angehalten.