Zwei mutmassliche Einbrecher in Jenins GR geschnappt

Keystone-SDA

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In der Nacht auf Dienstag sind in Jenins zwei mutmassliche Einbrecher in ein Gebäude eingedrungen. Die Kantonspolizei Graubünden konnte beide Männer verhaften.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 1.15 Uhr meldete eine aufmerksame Anwohnerin der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden verdächtige Geräusche, die auf einen Einbruch hindeuteten. Umgehend wurden mehrere Patrouillen aufgeboten.

Als die erste Patrouille eintraf, versuchten die beiden Männer gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Dienstag zu flüchten. Ein mutmasslicher Täter konnte direkt gestellt werden.

Der Zweite flüchtete gemäss Polizeiangaben zurück in das Gebäude und versteckte sich dort. Ein Diensthund spürte ihn jedoch auf und stellte ihn. Die beiden rumänischen Staatsangehörigen im Alter von 41 und 48 Jahren wurden vorläufig festgenommen.