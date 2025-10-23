Zwei Personen in Gretzenbach SO wegen Drogenschmuggels verhaftet

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag in Gretzenbach SO zwei Männer im Zusammenhang mit Drogenschmuggel verhaftet. Dabei wurden 11 Kilogramm Kokain sichergestellt.

(Keystone-SDA) Die Verhaftungen erfolgten im Rahmen von Ermittlungen der Zürcher Staatsanwaltschaft wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Bei den Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass ein 55-jähriger irischer Staatsangehöriger Kokain aus dem Ausland in die Schweiz schmuggeln wollte. Als dieser sich in Gretzenbach SO mit einem 30-jährigen Bosnier traf, wurden beide Männer kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Polizisten 11 Kilogramm Kokain, das im Auto versteckt war. Bei einer anschliessenden Hausdurchsuchung wurden zudem etwa 30’000 Franken sichergestellt.

Trotz Gegenwehr eines Tatverdächtigen konnten beide Männer festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft hat beim zuständigen Gericht Untersuchungshaft beantragt.