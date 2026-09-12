Zwei Verletzte nach Frontalkollision in Chur GR

Keystone-SDA

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Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos sind am Samstagnachmittag in Chur GR zwei Personen verletzt worden. Ein Fahrzeug war auf der Loëstrasse auf die Gegenfahrbahn geraten.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr, wie die Stadtpolizei Chur am Samstag mitteilte. Ein stadteinwärts fahrendes Auto geriet demnach auf Höhe der Einmündung Lochertstrasse auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Zwei Insassen des stadtauswärts fahrenden Wagens wurden beim Zusammenstoss verletzt. Die Rettung Chur brachte die beiden Verletzten in das Kantonsspital Graubünden.

An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Stadtpolizei Chur klärt den genauen Unfallhergang ab, wie es weiter hiess.