Zwei Verletzte nach Unfall mit drei Fahrzeugen in Eschenz TG

Keystone-SDA

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Infolge eines Überholmanövers hat sich am Samstag in Eschenz TG ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Dabei wurden zwei Personen verletzt, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Ein 63-Jähriger war mit seinem Auto gegen 15 Uhr auf der Frauenfelderstrasse in Richtung Bornhausen unterwegs, wie es im Communiqué hiess. In einer leichten Linkskurve habe er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Wohnmobils angesetzt.

Dabei kollidierte er seitlich frontal mit dem Wohnmobil und frontal mit dem Auto eines entgegenkommenden 41-Jährigen, wie die Polizei schrieb. Das Auto des 41-Jährigen habe sich überschlagen und sei neben der Strasse auf dem Dach zum Stillstand gekommen.

Der 41-Jährige und seine 35-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und von der Sanität ins Spital gebracht, wie es weiter hiess. Alle anderen Beteiligten seien unverletzt geblieben. Der Sachschaden betrage mehrere zehntausend Franken.

Laut der Polizei wurde der 61-Jährige als fahrunfähig eingestuft und es es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Seine Führerausweis sei ihm entzogen worden, die Behörden klärten nun den Unfallhergang.