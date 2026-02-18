11,6 Millionen Franken aus Baselbieter Swisslos-Fonds im Jahr 2025

Der Kanton Baselland hat im Jahr 2025 rund 11,6 Millionen Franken aus seinem Swisslos-Fonds ausgezahlt. Die Gelder gingen an 251 Projekte, wie die Baselbieter Sicherheitsdirektion am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

Das ist ein Plus von 1,7 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr, in dem rund 9,9 Millionen Franken an 232 Projekte ausgezahlt wurden, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Insgesamt seien 595 Gesuche behandelt worden, drei mehr als noch im Jahr 2024.

Der grösste Posten waren erneut Projekte im Bereich Kultur mit rund 6,8 Millionen Franken (rund 5,6 Millionen Franken im Vorjahr), wie es heisst. Und beim zweitgrössten Posten «Umwelt und Entwicklungshilfe» seien die Auszahlungen von rund 1,8 Millionen Franken im 2024 auf rund 2,8 Millionen Franken im vergangenen Jahr gestiegen.

Das Fondskapital belief sich Ende 2025 auf 30,1 Millionen Franken, wie Sicherheitsdirektion schreibt. Davon seien 9,4 Millionen Franken an noch nicht realisierte oder noch nicht abgeschlossene Projekte gebunden.

In den Fonds flossen im vergangenen Jahr 16,6 Millionen Franken, wie es weiter heisst. Das ist der Anteil des Kantons am Reingewinn von Swisslos. Im Jahr 2024 seien 14 Millionen Franken im Fonds gelandet.

