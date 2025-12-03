16-jährige E-Trottinett-Fahrerin in Müllheim TG schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Zusammenstoss mit einem Auto ist am Dienstag in Müllheim TG eine 16-jährige E-Trottinett-Fahrerin schwer verletzt worden. Sie musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

(Keystone-SDA) Die 16-jährige E-Trottinett-Fahrerin war gegen 17.30 Uhr auf der Bahnhofstrasse vom Bahnhof herkommend in Richtung Zentrum unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch mitteilte.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen kam es auf der Höhe der Verzweigung mit der Grüneckstrasse zum Zusammenstoss mit einem von rechts kommenden Auto eines 46-Jährigen. Die Jugendliche sei gestürzt und habe sich dabei schwer verletzt.