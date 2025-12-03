The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

16-jährige E-Trottinett-Fahrerin in Müllheim TG schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Zusammenstoss mit einem Auto ist am Dienstag in Müllheim TG eine 16-jährige E-Trottinett-Fahrerin schwer verletzt worden. Sie musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 16-jährige E-Trottinett-Fahrerin war gegen 17.30 Uhr auf der Bahnhofstrasse vom Bahnhof herkommend in Richtung Zentrum unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch mitteilte.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen kam es auf der Höhe der Verzweigung mit der Grüneckstrasse zum Zusammenstoss mit einem von rechts kommenden Auto eines 46-Jährigen. Die Jugendliche sei gestürzt und habe sich dabei schwer verletzt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft