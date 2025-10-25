17-Jähriger bei Motorradunfall in Rothrist AG schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Unfall auf der Autobahn A1 bei Rothrist AG ist am Samstagmorgen ein 17-jähriger Motorradlenker schwer verletzt worden. Der Jugendliche verlor auf der Zufahrt in Fahrtrichtung Bern aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

(Keystone-SDA) Für die Rettungsarbeiten landete ein Helikopter auf der Fahrbahn der A1, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte. Die Autobahn in Richtung Bern wurde dafür zeitweise komplett gesperrt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 7.55 Uhr. Der 17-Jährige kam auf der Autobahn-Zufahrtsstrasse in einer Rechtskurve mit seinem Motorrad ins Schleudern und stürzte. Er schlitterte in der Folge über die Einspurstrecke, kollidierte auf dem Normalstreifen der A1 mit einem Lastwagen und kam schliesslich auf dem Überholstreifen zum Liegen.

Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital transportiert.