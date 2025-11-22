17-Jähriger in Zürich von Tram überfahren

Keystone-SDA

Ein 17-jähriger Fussgänger ist am Freitagabend in Zürich vor ein fahrendes Tram gestürzt und von diesem überfahren worden. Das Cobra-Tram der Linie 8 musste von der Feuerwehr angehoben werden, um den Jugendlichen zu bergen.

(Keystone-SDA) Der Teenager war kurz nach 22.30 Uhr in der Nähe des Bellevue zusammen mit einigen anderen Personen vor dem Tram über die Strasse gerannt. Dabei stürzte er vor das Tram, wie die Stadtpolizei am Samstag mitteilte. Der Rettungsdienst fuhr den Verletzten ins Spital. Zur Schwere seiner Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.