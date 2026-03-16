19 Bussen nach koordinierter Grosskontrolle im Seelisbergtunnel

Keystone-SDA

Die Kantonspolizeien Nidwalden und Uri haben am Sonntag in einer koordinierten Aktion im Seelisbergtunnel 66 Personen und 46 Fahrzeuge kontrolliert. Eine der überprüften Personen war polizeilich verzeichnet. Dazu wurden 19 Bussen ausgestellt.

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(Keystone-SDA) Die koordinierte Aktion, die von 21.30 Uhr bis Mitternacht dauerte, zielte darauf ab, gesuchte und verdächtige Personen sowie Fahrzeuge aufzuspüren, Straftaten vorzubeugen und die «allgemeine Sicherheit» zu stärken, wie die Kantonspolizei Uri am Montag mitteilte.

Weitere koordinierte Kontrollen mit verschiedenen Schwerpunkten seien für die Zukunft geplant, hiess es weiter.