22-Jähriger in Birsfelden BL niedergestochen

Keystone-SDA

Ein 22-jähriger Mann ist am Freitagabend in Birsfelden BL von zwei unbekannten Männern mit einer Stichwaffe angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Opfer sei um 19.15 Uhr am Birsuferweg entlang spaziert, als es auf die Unbekannten traf, schrieb die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Samstag. Sie forderten den 22-Jährigen auf, Geld auszuhändigen.

Doch bevor es zu einer Übergabe kam, stach einer der Männer mehrmals auf den 22-Jährigen ein. Die Täter flüchteten anschliessend ohne Geld.