30 Fahrzeuge werden bei Brand in Tiefgarage in Wetzikon beschädigt

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einer Tiefgarage sind in der Nacht auf Donnerstag in Wetzikon 30 Fahrzeuge stark beschädigt worden. Der Brand ging von einem Roller aus. Verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Der Sachschaden dürfte über 250’000 Franken betragen, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Vor allem der Russ sorgte für grossen Schaden. Ein Bewohner meldete um 6 Uhr, dass er beim Betreten der Garage Rauch gerochen hatte. Die genaue Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt.