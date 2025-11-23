300 Personen trauern in Solothurn um eingeschläferte Ramiswil-Hunde

Keystone-SDA

Rund 300 Presonen haben am Samstagabend in Solothurn der 120 Hunde gedacht, die im Tierschutzfall Ramiswil vorletzte Wochen wegen ihres prekären Gesundheitszustandes eingeschläfert werden mussten. Die Teilnehmenden zündeten auf dem Kreuzackerplatz 120 Kerzen an.

(Keystone-SDA) Das teilten am Sonntag die Tierschutzorganisationen Anihelp Tierhilfe und Animal Rights Switzerland mit. Sie hatten diese Mahnwache organisiert.

Rund 20 Kilometer entfernt, in Ramiswil, wurden vorletzte Woche auf einem Hof 120 Hunde eingeschläfert, nachdem sie vernachlässigt vorgefunden worden waren. Auch 43 Pferde und zwei Ziegen wurden in einem schlechten Zustand entdeckt. Es handelt sich um den wohl grössten Tierschutzfall im Kanton Solothurn. Die Halterin der Tiere wurde wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz angezeigt.

Externe Untersuchung

Die Solothurner Regierungsrätin und Volkswirtschaftsdirektorin Sibylle Jeker (SVP) gab eine externe Aufarbeitung des Tierschutzfalls in Auftrag. Diese soll den genauen Hergang und die Vorgeschichte dieses Falls und die vom kantonalen Veterinärdienst ergriffenen Massnahmen überprüfen.

In einer Online-Petition mit über 20’000 Unterzeichnenden fordert Anihelp Tierhilfe neben der unabhängigen Untersuchung des Falls die Amtsenthebung oder Suspendierung der zuständigen Kantonstierärztin. «Im Fall Ramiswil wurden viele Fehler gemacht. Wenn das keine Konsequenzen hat, ist der nächste Fall vorprogrammiert», wird Cynthia Güntensperger, Präsidentin der Tierschutz-Organisation, in der Mitteilung zitiert.