35-Jähriger in Frauenfeld nach Gewalt an Gleichaltrigem in Haft

Keystone-SDA

Wegen Gewalt gegen einen Gleichaltrigen ist ein 35-jähriger Mann in Frauenfeld festgenommen worden. Der marokkanische Tatverdächtige soll während eines Streits innerhalb einer Gruppe dem Opfer mit einem unbekannten Gegenstand schwere Verletzungen zugefügt haben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau hielten sich am Freitagabend gegen 23 Uhr mehrere Männer bei den Sitzbänken neben dem Schlossberg an der Bahnhofstrasse in Frauenfeld auf, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau vom Samstag hiess. Als es innerhalb der Gruppe zu einem Streit kam, wurde ein 35-Jähriger angegriffen. Schwer verletzt musste dieser schliesslich ins Spital gebracht werden.

Wenig später nahmen Einsatzkräfte der Kantonspolizei einen tatverdächtigen 35-jährigen Marokkaner fest und setzten ihn in Haft. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld eröffnete eine Strafuntersuchung.