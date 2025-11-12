36-Jährige nach Unfall in Oftringen AG in kritischem Zustand

Keystone-SDA

Eine 36-jährige Frau ist am Dienstagabend kurz nach 17.00 Uhr in Oftringen AG bewusstlos neben ihrem Velo aufgefunden worden. Sie wurde ins Spital gebracht und befindet sich in kritischem Zustand, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Ein Passantin hatte die Frau auf der Kirchstrasse in einem Bereich mit versenkbaren Pollern gefunden, wie es heisst. Am Velo habe sich ein Anhänger mit zwei Kindern befunden, die unverletzt geblieben seien.

Derzeit ist unklar, ob die Frau durch eigenes Verschulden stürzte oder ein medizinisches Problem vorlag, wie die Polizei schreibt. Sie habe Ermittlungen aufgenommen.