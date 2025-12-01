44 Personen nach Unfall in Tiefgarage in Meggen LU evakuiert

Keystone-SDA

Eine 72-jährige Autofahrerin hat am Samstagabend in Meggen LU einen Unfall in einer Tiefgarage verursacht und dabei eine Gasleitung beschädigt. 44 Anwohner mussten vorübergehend evakuiert werden.

(Keystone-SDA) Laut Staatsanwaltschaft prallte das Auto zunächst gegen ein Metallgeländer und anschliessend gegen eine Mauer. Durch den Aufprall wurde eine Gasleitung beschädigt, wie aus der Mitteilung vom Montag hervorging.

Die Feuerwehr Meggen musste 44 Personen aus fünf umliegenden Liegenschaften evakuieren. Rund fünf Stunden später, am Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Frau und ihr Beifahrer wurden vorsorglich ins Spital gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 45’000 Franken geschätzt.