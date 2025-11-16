62-jähriger Bauer stirbt bei Unfall in Ried-Mörel VS

Keystone-SDA

Ein 62-jähriger Bauer ist am Samstag in Ried-Mörel VS beim Mistausbringen mit einem Traktor tödlich verunglückt. Der Anhänger war bei einem Fahrmanöver aus unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen und hatte die Fahrerkabine mitgerissen.

(Keystone-SDA) Der Unfall habe sich gegen 14.45 Uhr auf der Flustrasse im Gebiet Chilchmatte ereignet, teilte die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mit. Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte sei der Bauer noch auf der Unfallstelle verstorben. Neben der Kantonspolizei standen ein Helikopter, ein Notarzt und die Feuerwehr Aletsch im Einsatz.