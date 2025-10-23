67-jährige Frau stirbt in Islikon nach Sturz von Treppe

Keystone-SDA

Eine Frau ist am Mittwochnachmittag in Islikon in einer Liegenschaft eine Treppe hinuntergestürzt. Kurze Zeit später starb sie an ihren Verletzungen. Die Umstände sind noch unklar und werden abgeklärt.

(Keystone-SDA) Gegen 15 Uhr sei eine Frau aus noch ungeklärten Gründen eine Treppe in einer Liegenschaft an der Oberen Bleichewiese hinuntergestürzt, teilte die Thurgauer Kantonspolizei am Donnerstag mit.

Die 67-jährige Schweizerin wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen. Dort starb sie wenig später an ihren Verletzungen.