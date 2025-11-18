700 Personen üben am Flughafen Zürich für den Notfall

Keystone-SDA

In einer grossangelegten Übung haben der Flughafen Zürich und verschiedene Partnerorganisationen den Notfall geprobt. Beteiligt waren rund 700 Personen.

(Keystone-SDA) Szenario der Übung war, dass eine Einzeltäterin an mehreren Orten am Flughafen für Zwischenfälle sorgt und es mehrere Verletzte gibt, wie der Flughafen Dienstag mitteilte. Eingebunden war die gesamte Notfallorganisation des Flughafens. Dazu gehören unter anderem die Kantonspolizei, Schutz und Rettung Zürich sowie der Zivilschutz, aber beispielsweise auch die Fluggesellschaft Swiss und der Krisenstab des Flughafens.

Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) und die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) schreiben vor, dass internationale Flughäfen alle zwei Jahre eine entsprechende Übung durchführen müssen.