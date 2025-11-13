92-Jähriger fährt auf Trottoir in Chur einen Fussgänger an

Keystone-SDA

Ein 92-jähriger Automobilist hat am Donnerstagnachmittag beim Wegfahren von einem Parkplatz in Chur einen auf dem Trottoir vorbeigehenden Fussgänger angefahren. Dieser stürzte und zog sich Verletzungen zu. Eine Ambulanz brachte den 59-Jährigen ins Kantonsspital.

(Keystone-SDA) Zur Klärung der Unfallursache leitete sie eine Ermittlung ein, wie die Stadtpolizei Chur mitteilte. Zu dem Unfall wer es gegen 17 Uhr an der Wiesentalstrasse gekommen.