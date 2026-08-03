Aargauer Polizei erwischt sieben Radau-Töfffahrer

Keystone-SDA

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Die Aargauer Kantonspolizei hat am Sonntag am Benkerjoch und im Boowald sieben Töfffahrer wegen unnötigen Herumfahrens und vermeidbaren Motorenlärms verzeigt. Die Polizei führte an den beiden beliebten Strecken für Freizeitfahrten gezielte Kontrollen durch.

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(Keystone-SDA) Dabei nahm sie die Strecken am Benken zwischen Küttigen und Oberhof sowie diejenigen im Booswald zwischem Vordemwald und St. Urban LU ins Visier. Weil sie die Kontrollstelle mindestens viermal passierten, verzeigte die Polizei fünf Motoradfahrer und zwei Motoradfahrerinnen im Alter zwischen 17 und 60 Jahren, wie es im Communiqué vom Montag heisst.

Einer von ihnen fuhr im Boowald gleich siebenmal auf und ab und liess den Motor durch hohe Drehzahlen aufheulen. Als die Polizei den Töff überprüfte, stellte sie fest, dass der 19-jährige Fahrer das vorgeschriebene Bauteil zur Lärmdämmung im Endschalldämpfer entfernt hatte.

Generell stellte die Polizei auf beiden Bergstrecken ein hohes Verkehrsaufkommen am heissen Sonntag fest. Hintergrund der Kontrollaktion sind regelmässige Klagen aus der Bevölkerung über die Lärmemissionen. Die Polizei fokussierte während mehrerer Stunden auf unnötiges Herumfahren, lautstarkes Beschleunigen und verbotene Manipulationen am Töff, wie es weiter heisst.