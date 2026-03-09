AEW Energie zieht Carsharing-Angebot «Swiss E-Car» den Stecker

Das Aargauer Energieunternehmen AEW Energie stellt sein Elektro-Carsharing-Angebot "Swiss E-Car" per Ende Oktober ein. Als Gründe nennt das staatseigene Unternehmen eine zu geringe Nachfrage sowie Schwierigkeiten beim Ausbau der Standorte.

(Keystone-SDA) Der Entscheid basiere auf einer fundierten Prüfung der Marktbedingungen und auf den gesammelten Erfahrungen, teilte AEW Energie am Montag mit. Trotz kontinuierlicher Weiterentwicklung sei das angestrebte Wachstum im Bereich des elektrischen Carsharings nicht erreicht worden.

Laut der AEW Energie blieb die allgemeine Marktdurchdringung der Elektromobilität hinter den Erwartungen zurück. Dies habe zu einer reduzierten Nachfrage geführt.

Ein wesentliches Hindernis beim Ausbau sei zudem die Akquisition geeigneter öffentlicher Park- und Stellplätze. Ohne diese Standorte habe das Angebot nicht schnell genug ausgebaut werden können, um einen wirtschaftlich tragfähigen Betrieb sicherzustellen.

Auf dem Online-Portal von «Swiss E-Car» standen am Montagmittag für die Region Aargau acht Elektrofahrzeuge zur Nutzung bereit. Für die Region Basel waren es drei Fahrzeuge, für die Regionen Bern, Zürich und Schaffhausen je zwei Fahrzeuge.

Erfahrungen sammeln

Das Mobilitätsangebot «Swiss E-Car» sei mit dem Ziel ins Leben gerufen worden, Know-how über Elektrofahrzeuge am Stromverteilnetz zu sammeln, schrieb das Unternehmen. Die gewonnenen Erkenntnisse würden nun in die Entwicklung und den effizienten Betrieb des Stromnetzes einfliessen.

Die Einstellung des Betriebs erfolgt nicht im Alleingang. Der Aargauer Regierungsrat hat den Schritt bereits im Vorfeld genehmigt, wie das Unternehmen festhält. Zudem stehe der Entscheid im Einklang mit dem im Juni 2025 angepassten Dekret über den Leistungsauftrag der AEW sowie mit der aktuellen Eigentümerstrategie des Kantons.