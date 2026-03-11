Alle Opfer des Brandanschlags von Kerzers FR identifiziert

Keystone-SDA

Einen Tag nach dem Brandanschlag auf einen Bus in Kerzers im Kanton Freiburg sind noch am Mittwoch alle Opfer identifiziert worden, darunter die sechs Toten wie auch die fünf Verletzten. Das gab die Kantonspolizei Freiburg bekannt. Auch der mutmassliche Täter ist tot.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bei diesem handelt es sich laut dem Generalstaatsanwalt um einen sozial isolierten und psychisch instabilen Mann im Alter von 65 Jahren, einen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Bern, der sich – so der Ermittlungsstand – vorsätzlich selber angezündet hat.

Auch der Busfahrer kam bei dem Brand ums Leben, wie die Kantonspolizei Freiburg am Mittwochabend bekannt gab. Es handelt sich um einen 63-jährigen Mann portugiesischer Herkunft. Bei den weiteren Todesopfern handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 25 und 39 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 16 und 29 Jahren, alle Schweizer Staatsangehörige und in der Region wohnhaft.

Auch die Verletzten wurden identifiziert. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 34 und 61 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 27 und 56 Jahren, alle Schweizer Staatsangehörige, und einen 32-jährigen, kosovarischen Staatsangehörigen. Zwei Personen, die 56-jährige Frau und der 34-jährige Mann, befanden sich am Mittwochabend noch im Spital. Alle Opfer sind in der Region wohnhaft.