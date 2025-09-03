The Swiss voice in the world since 1935
Anne Speiser-Niess neue Vizepräsidentin des bernischen Grossen Rats

Keystone-SDA

Der bernische Grosse Rat hat am Mittwoch Anne Speiser-Niess (SVP) zur ersten Vizepräsidentin des Rats gewählt. Sie folgt auf Raphael Lanz (SVP), der für den Regierungsrat kandidiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Speiser-Niess wurde von den Ratsmitgliedern mit 126 Stimmen gewählt. Somit ist das Präsidium des Berner Kantonsparlaments vollständig in Frauenhand: Die Präsidentin ist Edith Siegenthaler (SP), die zweite Vizepräsidentin heisst Katharina Baumann (EDU).

Speiser-Niess wird den Rat 2026 präsidieren. Sie ist seit dem Jahr 2014 im Grossen Rat und sitzt in der Finanzkommission. Sie hat Jahrgang 1961 und wohnt in Zweisimmen, wo sie dem Gemeinderat angehört.

Der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz tritt im kommenden März zu den Regierungsratswahlen an. Er hat sein Amt als erster Vizepräsident des Grossen Rats deshalb abgegeben.

