Arbeiter wird in Falera GR von Bauelement getroffen und verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Falera am Donnerstag ist ein Arbeiter von einem Bauelement getroffen und verletzt worden. Er stürzte von der Ladebrücke eines Lieferwagens und wurde gemäss der Polizei von der Rega in ein Spital geflogen.

(Keystone-SDA) Drei Baustellenmitarbeiter waren damit beschäftigt, ein Bauelement mit einem Radlader auf die Ladebrücke eines Lieferwagens hochzuheben, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Dazu stieg ein 52-jähriger Mann auf die Ladebrücke und wurde vom rund 500 Kilogramm schweren Element getroffen.

Der Arbeiter blieb verletzt auf dem Kiesboden liegen und wurde zunächst von einer First Responderin und dem Rettungsdienst versorgt.