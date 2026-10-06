Arbeitslosenquote in Basel-Stadt ist im September leicht gesunken

Keystone-SDA

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Die Arbeitslosenquote im Kanton Basel-Stadt ist im September gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent gesunken. Sie liegt damit immer noch weit über dem Schweizer Durchschnitt von 3 Prozent im September.

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(Keystone-SDA) Im Kanton Basel-Landschaft bleibt die Arbeitslosenquote unverändert bei 3,1 Prozent, wie aus den Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) vom Dienstag hervorgeht.

In Basel-Stadt waren im September 4565 als arbeitslos gemeldet. Das sind 100 weniger als im August. Das Baselbiet zählte 4665 Arbeitslose und damit 18 mehr als im Vormonat.

Im Stadtkanton befanden sich 7193 Personen auf Stellensuche – bloss 8 weniger als im Vormonat. Baselland zählte 6965 Stellensuchende und somit 3 mehr als im August.

In Basel-Stadt waren 1564 Stellen offen – 18 weniger als im August. Das Baselbiet verzeichnete im September 1375 offene Stellen und somit 206 weniger als im Vormonat.