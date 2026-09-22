Asiatische Hornisse breitet sich im Kanton Schwyz weiter aus

Keystone-SDA

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Im Kanton Schwyz sind seit Mitte Juli zehn Nester der Asiatischen Hornisse entdeckt und entfernt worden. Der Kanton appelliert an die Bevölkerung, Sichtungen des Schädlings zu melden.

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(Keystone-SDA) Die Asiatische Hornisse habe sich seit dem vergangenen Jahr im Kanton Schwyz «deutlich weiter ausgebreitet», teilte das Umweltdepartement am Dienstag in einem Communiqué mit. Die Art breite sich weiter von Westen nach Osten aus.

Die Nester sind oft schwer zu erkennen. Die sogenannten Sekundärnester können einen Durchmesser von 80 Zentimetern bis einem Meter erreichen und befinden sich häufig in Baumkronen in mehr als zehn Metern Höhe. Die Bekämpfung des Nestes in dieser Höhe sei «schwierig und aufwändig».

Weiter teilte die Behörde mit, Sichtungen von Asiatischen Hornissen oder deren Nestern könnten über die offizielle Meldeplattform gemeldet werden. Schwyz setzt bei der Nestsuche auf freiwillige und ausgebildete «Hornissen Scouts». Diese versuchen, anhand beobachteter Tiere den Standort eines Nestes ausfindig zu machen. Wird ein Nest gefunden, beauftragt der Kanton Spezialisten mit der fachgerechten Bekämpfung.

Die Asiatische Hornisse ist an ihren gelben Beinen und dem dunklen Hinterleib zu erkennen. Als gebietsfremde und invasive Art bedroht sie die einheimische Insektenvielfalt. Sie jagt unter anderem Wildbienen, Wespen und Honigbienen, um ihre Larven zu ernähren.