Aurora Hunzikers Hochzeit wird für Michelle emotional

Keystone-SDA

Für Moderatorin Michelle Hunziker wird die anstehende Hochzeit ihrer Tochter Aurora sehr emotional. "Ich werde wahrscheinlich sehr viel weinen", sagte die 48-Jährige in einem Interview.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ihr Tipp sei daher wasserfestes Make-up, sagte Hunziker in dem Interview zum Magazin «Bunte.de». Aurora stecke gerade mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Aktuell würden die «ganz wichtigen Sachen» abgearbeitet, wie «Essen, Kleid und Location». Als Mama stehe sie ihr zur Seite, so Hunziker weiter.

Die 1996 geborene Tochter Aurora – aus Hunizkers erster Ehe mit Sänger Eros Ramazzotti – wird im kommenden Jahr ihren Verlobten Goffredo Cerza heiraten. 2024 machte Cerza ihr den Antrag in London.