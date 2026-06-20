Die Woche in der Schweiz

Ein Bündnis aus Politikerinnen und Politikern, die sich gegen die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» ausgesprochen hatten, begrüsst deren Ablehnung am Sonntag.

Die Schweizer Stimmbevölkerung hat am vergangenen Sonntag mit 55% eine Initiative zur Begrenzung der Schweizer Bevölkerung abgelehnt . Unter den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern fiel die Ablehnung mit über 70% noch deutlicher aus.

Die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» der Schweizerischen Volkspartei (SVP) hatte das Ziel, die Bevölkerung des Landes bis 2050 durch eine drastische Einschränkung der Einwanderung auf zehn Millionen Menschen zu begrenzen (derzeit beträgt die Bevölkerungszahl 9,1 Millionen).

Die deutliche Ablehnung in der Schweizer Diaspora überraschte die Politikwissenschaftlerin Martina Mousson nicht. Sie bezeichnete das Resultat als übereinstimmend mit dem typischen Abstimmungsverhalten der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die «generell eher links» abstimmen. «Dies zeigt sich noch ausgeprägter bei Fragen rund um Europa und Einwanderung, da dieser Teil der Bevölkerung stark von guten Beziehungen zur Europäischen Union abhängig ist und auch von der Personenfreizügigkeit profitiert», sagte sie.

Auch die Auslandschweizer-Organisation hatte sich gegen die Vorlage ausgesprochen – aus Sorge, dass der Status der 480’000 in der EU lebenden Schweizer Staatsangehörigen gefährdet werden könnte.

Das Ergebnis wurde im Ausland weitestgehend als Bekenntnis zu Stabilität und Offenheit interpretiert. Zahlreiche Medien weltweit thematisierten die Risiken, die eine Bevölkerungsobergrenze für die Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union bedeutet hätte.