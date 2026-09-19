Die Woche in der Schweiz

Nationalratspräsident Pierre-André Page läutet am Montag die erste Sitzung der Herbstsession der Bundesversammlung ein.

Die dreiwöchige Herbstsession begann am Montag – und die Politiker:innen in beiden Räten hatten alle Hände voll zu tun .

Am Montag genehmigte der Ständerat das Handelsabkommen mit dem südamerikanischen Handelsblock Mercosur und stellte der Schweizer Landwirtschaft 517 Millionen Franken zur Verfügung, um sie zu beschwichtigen. Der Nationalrat stimmte den Bedingungen zwei Tage später zu. Das letzte Wort dürfte jedoch beim Volk liegen.

Am Dienstag legte das Parlament einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative vor, die ein Einfuhrverbot für Foie gras fordert; darin wird den Stimmberechtigten empfohlen, die Initiative abzulehnen. Am selben Tag erklärte das Parlament, es beabsichtige, die Einfuhr und den Handel mit Pelzen, die unter grausamen Praktiken gewonnen wurden, zu verbieten.

Ebenfalls am Dienstag bewilligte das Parlament 3,4 Milliarden Franken für die Schweizer Armee. Davon sind rund 2,4 Milliarden für Rüstungsbeschaffungen, 562 Millionen für Immobilienprojekte und 394 Millionen als Nachtragskredit für den Kauf von F-35-Jets vorgesehen.

Nach jahrelanger Debatte einigte sich das Parlament am Mittwoch darauf, dass es für Mord künftig keine Verjährungsfrist mehr geben wird.

Am Donnerstag bewilligte das Parlament maximal 20 Millionen Franken für Vergleichsvereinbarungen zugunsten Opfer des Brandes von Crans-Montana. Ziel ist es, eine aussergerichtliche Einigung zu erzielen und langwierige Zivilverfahren zu vermeiden.