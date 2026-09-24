Heute in der Schweiz

Ist die Schweiz ein Land für Rentnerinnen und Rentner? Ja, aber weniger als früher. Im «Global Retirement Index», der das Wohlergehen von Menschen nach dem Berufsleben misst, rutschte die Schweiz 2026 auf den vierten Platz ab , nachdem sie 2024 noch auf dem ersten und 2025 auf dem dritten Platz war.

Das Podest des von der Vermögensverwaltungsgesellschaft «Natixis Investment» erstellten Rankings wird von Norwegen angeführt, gefolgt von Irland und den Niederlanden. Die Fachleute des französischen Finanzinstituts vergeben ihre Bewertungen anhand von Teilindizes, die sich auf Rentenfinanzen, materielles Wohlergehen, Gesundheit und Lebensqualität konzentrieren.

Bei der Gesundheit schneidet die Schweiz sehr gut ab: Sie klettert dieses Jahr drei Ränge hoch und erreicht Platz zwei hinter Luxemburg. Bei der Lebenserwartung liegt sie laut Blick sogar an der Spitze. Die Kehrseite der Medaille sind die Gesundheitskosten. 39% der Befragten in der Schweiz bezeichnen diese als die grösste finanzielle Belastung, während der weltweite Durchschnitt bei 27% liegt.

Der deutlichste Rückgang der Schweiz betrifft ausgerechnet das materielle Wohlergehen, in dem sie nur den 15. Platz erreicht. Die Studie nennt namentlich die Verschlechterung der Lage auf dem Arbeitsmarkt infolge der US-Zölle und des starken Frankens. Bei der Lebensqualität für Rentnerinnen und Rentner belegt die Schweiz den achten Platz. Bei den Rentenfinanzen – jenem Teilindex, der die wirtschaftliche Solidität, die makroökonomische Stabilität und die institutionelle Sicherheit des Umfelds misst, in dem Rentnerinnen und Rentner leben und ihre Leistungen erhalten – fällt sie vom zweiten Platz im Jahr 2025 auf den dritten zurück.